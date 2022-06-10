Українська авіація завдала серію ударів по російських військових та російській техніці на території тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що українська авіація завдала декілька авіаударів по:

– опорних пунктах російських окупантів

– місцях скупчення ворожої техніки

– місцях скупчення особового складу російських армійців

– польових складах окупантів

У Генштабі ЗСУ додали, що авіаудари були завдані у п’яти різних населених пунктах Херсонської області.