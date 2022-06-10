Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що українська авіація завдала декілька авіаударів по:

– опорних пунктах російських окупантів
– місцях скупчення ворожої техніки
– місцях скупчення особового складу російських армійців
– польових складах окупантів

У Генштабі ЗСУ додали, що авіаудари були завдані у п’яти різних населених пунктах Херсонської області.