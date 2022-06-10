Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Зазначається, що українська авіація завдала декілька авіаударів по:
– опорних пунктах російських окупантів
– місцях скупчення ворожої техніки
– місцях скупчення особового складу російських армійців
– польових складах окупантів
У Генштабі ЗСУ додали, що авіаудари були завдані у п’яти різних населених пунктах Херсонської області.
- Нагадаємо, російські окупанти переселяються разом з родинами до тимчасово окупованого Херсона та інших населених пунктів області. Вони намагаються переконати місцевих, що тепер будуть жити в регіоні завжди.
- Також повідомлялось, що жителі окупованих територій Півдня чинять супротив переходу регіону в рублеву зону. Окупанти змушені користуватися гривнями, бо місцеві не приймають російську валюту.
- Окрім цього, українські захисники продовжують успішний наступ на Херсонському напрямку, звільняючи тимчасово окуповані Росією території.