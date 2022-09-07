Про це йдеться у його аналітиці, опублікованій “Укрінформом“.
Аналітичний прогноз розвитку війни у 2023 році підготували Головнокомандувач Збройних Сил України, член Ради національної безпеки і оборони України, генерал Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський.
“Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки”, — йдеться у публікації.
Вибухи в окупованому Криму підтверджувало й міноборони Росії. Раніше офіційні особи України не визнавали, що цих ударів завдавали Збройні сили України.
- Які нині перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: скільки може тривати ця війна, і як нам у ній перемогти. В інтерв’ю брав участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- У США готують детальний аналіз стосовно подальшої допомоги Україні. У Пентагоні розробляють план підтримки української армії у середньо- та довгостроковій перспективі.