Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму. Він заявив, що ударів по російських авіабазах завдавали ЗСУ.

Про це йдеться у його аналітиці, опублікованій “Укрінформом“.

Аналітичний прогноз розвитку війни у 2023 році підготували Головнокомандувач Збройних Сил України, член Ради національної безпеки і оборони України, генерал Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський.

“Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки”, — йдеться у публікації.

Вибухи в окупованому Криму підтверджувало й міноборони Росії. Раніше офіційні особи України не визнавали, що цих ударів завдавали Збройні сили України.