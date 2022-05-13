Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
За підсумками 79-го дня героїчного спротиву українців проти агресії РФ, захисники України збили ювілейний російський літак.
Згідно зі словами Зеленського, це найбільша кількість авіації, яку Росія втрачала за всю історію своїх війн.
“Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років”, — зазначив президент.
Росія втратила понад 3 тисяч танків, броньованих машин, велику кількість звичайних військових машин, гвинтокрили, безпілотники. Він також додав, що РФ “втратила всі свої перспективи”.
“Заради чого це все? Щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв пам’ятник Леніну? Жодного іншого результату у Росії немає і не буде”, — сказав Зеленський.
- Нагадаємо, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема, станом на 13 травня, ворог втратив майже 27 тисяч осіб особового складу.
- Також у деякій військовій техніці РФ знаходили напівпровідники, які використовують для посудомийних машин та холодильників. Подібні чіпи було знайдено після низки заборон на продаж західних технологій Росії.
- Зокрема станом на початок 79-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог продовжує активні наступальні дії у Східній операційній зоні. Основною метою російських окупантів залишається встановлення контролю над всією територією Донеччини та Луганщини, а також утримання сухопутного коридору до окупованого Кримського півострова.