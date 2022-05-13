Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

За підсумками 79-го дня героїчного спротиву українців проти агресії РФ, захисники України збили ювілейний російський літак.

Згідно зі словами Зеленського, це найбільша кількість авіації, яку Росія втрачала за всю історію своїх війн.

“Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років”, — зазначив президент.

Росія втратила понад 3 тисяч танків, броньованих машин, велику кількість звичайних військових машин, гвинтокрили, безпілотники. Він також додав, що РФ “втратила всі свої перспективи”.