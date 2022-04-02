Про це повідомляє The Times.
У Times повідомляють, що ЗСУ вдалося збити російський вертоліт Мі-28Н в небі над Луганщиною з використанням британського комплексу Starstreak. У виданні повідомляють, що є відео, на якому видно момент влучання ракети в російський вертоліт. На записі можна побачити, як вольфрамові “списи” ракети влучають у хвіст вертольота, внаслідок чого той падає, кажуть у виданні.
Джерело видання в міністерстві оборони Великобританії вважає, що запис було зроблено саме в Україні. Інше джерело The Times з оборонно-промислового комплексу Великобританії також вважає, що на відео видно результати роботи Starstreak. Проте відеозапис, про який йдеться у статті, видання поки не публікує.