Видання The Times повідомляє, що британський зенітно-ракетний комплекс Starstreak було вперше застосовано на полі бою в Україні. За попередньою інформацією, ЗСУ збили британською ракетою російський вертоліт Мі-28Н.

Про це повідомляє The Times.

У Times повідомляють, що ЗСУ вдалося збити російський вертоліт Мі-28Н в небі над Луганщиною з використанням британського комплексу Starstreak. У виданні повідомляють, що є відео, на якому видно момент влучання ракети в російський вертоліт. На записі можна побачити, як вольфрамові “списи” ракети влучають у хвіст вертольота, внаслідок чого той падає, кажуть у виданні.

Джерело видання в міністерстві оборони Великобританії вважає, що запис було зроблено саме в Україні. Інше джерело The Times з оборонно-промислового комплексу Великобританії також вважає, що на відео видно результати роботи Starstreak. Проте відеозапис, про який йдеться у статті, видання поки не публікує.