Збройні сили України можуть отримати американські бойові машини піхоти Bradley в найближчі кілька тижнів. Міноборони США не планує оголошувати, коли саме прибудуть системи.

Про це повідомили на сайті Пентагону

За словами речника Пентагону Патріка Райдера, у США працюють над питанням “так швидко, як тільки можуть”.

“Щодо Bradley, про які говорив заступник міністра Купер минулого тижня, ми розраховуємо на кілька тижнів. Ми продовжуватимемо працювати так швидко, як тільки зможемо, і я впевнений, що ви розумієте, що ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи прибудуть. І, безумовно, українці, я впевнений, повідомлять про їх появу, як тільки вони опиняться на місці”, – сказав він.

Військових ЗСУ будуть навчати на броньованих машинах піхоти Bradley на полігоні Графенвер у Німеччині.

Також представник Міноборони США висловився щодо постачання Україні Patriot. Він не може назвати конкретних дат.

“Як тільки завершиться навчання, вони будуть доставлені для того, щоб їх можна було використовувати. Я не буду називати конкретних дат, тижнів, окрім кількох місяців, знову ж таки, виходячи з графіку тренувань”, – додав він.

Він нагадав, що США планують навчати до 100 українських захисників користуватися Patriot. Тренування мають пройти у стислі терміни, принаймні “кілька місяців”, хоча раніше вони мали б тривати хоча б 1 рік.

Стосовно надання Україні літаків, він відповів, що ЗСУ мають Військово-повітряні сили, які дуже ефективно працюють в багатьох місцях по всій країні.

“Коли йдеться про види сил і засобів, які ми їм надаємо, ми продовжуватимемо вести цю розмову з ними, з нашими міжнародними союзниками і нашими партнерами, і ми візьмемо до уваги різноманітні міркування, зокрема, фактори підготовки, технічного обслуговування, стійкості, а також наявність таких типів систем. Отже, нічого нового на цьому фронті не повідомляємо, але ми обов’язково будемо тримати вас в курсі подій”, – зауважив представник Пентагону.