Збройні сили України знищили п'ять російських крилатих ракет Х-101 та один вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Facebook.

6 вересня, близько 8:00 години ранку, на півдні та сході країни, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря.

Крім того, сьогодні підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил, знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 “Алігатор”.

Нагадаємо, що з 24 лютого українські захисники ліквідували понад 50 тисяч російських загарбників. Протягом минулої доби, 5 вересня, росіяни зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.