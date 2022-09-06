Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Facebook.
6 вересня, близько 8:00 години ранку, на півдні та сході країни, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря.
Крім того, сьогодні підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил, знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 “Алігатор”.
Нагадаємо, що з 24 лютого українські захисники ліквідували понад 50 тисяч російських загарбників. Протягом минулої доби, 5 вересня, росіяни зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.
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