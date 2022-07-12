Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Серед знищених ворогів також виявився генерал та ще 5 офіцерів.
За словами Сергія Братчука, після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ генерал-майор Насбулін.
Також загинув російський полковник Кенс. Серед загиблих: командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрій Горобець, начальник оперативного відділення штабу 20 мотострілецької дивізії підполковник Коваль та начальник артилерії 20 мотострілецької дивізії підполковник Гордєєв.
Всього українськими захисниками було ліквідовано понад 150 ворогів.
Нагадаємо, що ввечері 11 липня українські військові знищили російську базу з боєприпасами у Новій Каховці Херсонської області.
- В Україні триває 139-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 37 тисяч осіб у живій силі.
- Станом на початок 139-ої доби повномасштабної російсько-української війни. ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на декількох напрямках. Водночас російські армійці не припиняють обстрілювати українські населені пункти. Під найінтенсивнішими обстрілами ті, які межують з РФ чи тимчасово окупованою територією.
- Неподалік від Мелітополя горить захоплена окупантами база військової частини МНС. Загоряння сталося у селищі Мирне.