У Херсонській області внаслідок ракетного удару, українські військові знищили близько 150 російських загарбників.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Серед знищених ворогів також виявився генерал та ще 5 офіцерів.

За словами Сергія Братчука, після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ генерал-майор Насбулін.

Також загинув російський полковник Кенс. Серед загиблих: командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрій Горобець, начальник оперативного відділення штабу 20 мотострілецької дивізії підполковник Коваль та начальник артилерії 20 мотострілецької дивізії підполковник Гордєєв.

Всього українськими захисниками було ліквідовано понад 150 ворогів.

Нагадаємо, що ввечері 11 липня українські військові знищили російську базу з боєприпасами у Новій Каховці Херсонської області.