Про це сповістив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Бартчук нагадав, що більшу частину російських піхотинців, які першочергово мали “брати” Одесу, напередодні знищили ще під Миколаєвом та Маріуполем. Їхнього командира – полковника Олексія Шарова, як уточнив український офіцер, теж ліквідували під чай його спроби “зайти” у Маріуполь.
“І так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І нема їм пробачення”, – заявив Сергій Братчук.
- Нагадаємо, вночі, 23 березня, російські окупанти завдали авіаудари по автомобільному мосту Чернігова через річку Десна. Йдеться про міст, який сполучав Чернігів з Києвом.
- В Одеській області російські військові завдали п’ять ракетних ударів по одному населеному пункту. Зазначається, що внаслідок атаки немає постраждалих.
- У соцмережах з’явилося відео танкового бою між полком Азов та російськими військовими на вулицях Маріуполя, під час якого було знищено ворожу техніку.