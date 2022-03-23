Про це сповістив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Бартчук нагадав, що більшу частину російських піхотинців, які першочергово мали “брати” Одесу, напередодні знищили ще під Миколаєвом та Маріуполем. Їхнього командира – полковника Олексія Шарова, як уточнив український офіцер, теж ліквідували під чай його спроби “зайти” у Маріуполь.