Про це повідомляють росЗМІ.
Окрім Сухарєва ліквідовано також старшого сержанта Сергія Лебедєва, сержанта Олександра Лимонова, єфрейтора Юрія Дегтярьова. Також знищено капітана Олексія Нікітіна, мешканця Костроми.
331 гвардійський парашутно-десантний полк під командуванням сухарєва, брав участь в обох чеченських війнах і у війні в Південній Осетії у 2008 році.
У 2014 році російський полк відправили на штурм Іловайська в Україну без розпізнавальних знаків.
Інформацію також підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
“Багато хто вже чув, що наші Герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва. Так ось: це тип — та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом. Є справедливість на світі. І цей справедливий суд сьогодні звершили українські захисники”, – наголосив український офіцер.
- Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час сьогоднішніх боїв під Києвом було знищено російського підполковника А. Захарова.
- Раніше українські військові ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова.
- Також, під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу РФ.