В Україні ліквідували командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії загарбників, полковника Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році отримав та виконав наказ штурмувати Іловайськ під час виходу українських воїнів із котла.

Про це повідомляють росЗМІ.

Окрім Сухарєва ліквідовано також старшого сержанта Сергія Лебедєва, сержанта Олександра Лимонова, єфрейтора Юрія Дегтярьова. Також знищено капітана Олексія Нікітіна, мешканця Костроми.

331 гвардійський парашутно-десантний полк під командуванням сухарєва, брав участь в обох чеченських війнах і у війні в Південній Осетії у 2008 році.

У 2014 році російський полк відправили на штурм Іловайська в Україну без розпізнавальних знаків.

Інформацію також підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.