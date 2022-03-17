Про це повідомляють росЗМІ.

Окрім Сухарєва ліквідовано також старшого сержанта Сергія Лебедєва, сержанта Олександра Лимонова, єфрейтора Юрія Дегтярьова. Також знищено капітана Олексія Нікітіна, мешканця Костроми.

331 гвардійський парашутно-десантний полк під командуванням сухарєва, брав участь в обох чеченських війнах і у війні в Південній Осетії у 2008 році.

У 2014 році російський полк відправили на штурм Іловайська в Україну без розпізнавальних знаків.

Інформацію також підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

“Багато хто вже чув, що наші Герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва. Так ось: це тип — та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом. Є справедливість на світі. І цей справедливий суд сьогодні звершили українські захисники”, – наголосив український офіцер.