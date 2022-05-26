На річці Сіверській Донець сталася одна з найпровальніших операцій окупантів. 11 травня українська артилерія завдала удару по понтонній переправі, ліквідувавши понад 400 російських солдатів та техніку.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

Під час інтенсивних бойових дій на Донбасі російські війська спробували встановити понтонну переправу через Сіверський Донець. Локація розглядалася як стратегічна мета для майбутнього оточення ЗСУ навколо Сєвєродонецька.

11 травня артилерія ЗСУ завдала удару, зруйнувавши міст. Захисникам вдалося спалити ворожу бронетехніку на обох берегах річки. Видання стверджує, що окупанти спробували підготувати ще одну понтонну переправу через східну українську річку у суботу. Загарбники, схоже, готуються відновити наступ у районі міста Ямпіль.

“Противник не припиняв наступальних дій у східній зоні операції з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей”, – йдеться в оцінці.

Зазначимо, що річка Сіверський Донець має довжину 650 миль. Вона бере свій початок у РФ та переходить на південний схід через Донбас. Але перед тим, як повернутися до РФ вона утворює заплави та болота, які ефективні проти російської бронетехніки. Окупанти здобули певні позиції у східному наступі шляхом поступового просування та спробам штурму.

“Українські військові підірвали мости, щоб змусити росіян будувати понтонні мости, тактика, яка виявилася ефективною — і багатовартісною для російської армії. Збройні сили особливо вразливі до артилерійських ударів, оскільки вони збирають солдатів, бронетехніку та техніку під час спроби переправи”, — додало видання.