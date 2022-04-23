ЗСУ знищили пункт управління 49-ї армії російських військ: двох генералів РФ вбито

22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Його “всупереч бойовим настановам та здоровому глузду” розмістили на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

У результаті ураження — ППУ 49-А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один — важкопоранений, а у критичному стані евакуйований. Наразі уточнюються їхні персональні дані.