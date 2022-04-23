російсько-українська війна
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22 квітня

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ЗСУ знищили пункт управління 49-ї армії російських військ: двох генералів РФ вбито

22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ.

Субота, 23 квітня 2022, 17:33
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Його “всупереч бойовим настановам та здоровому глузду” розмістили на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

У результаті ураження — ППУ 49-А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один — важкопоранений, а у критичному стані евакуйований. Наразі уточнюються їхні персональні дані.

Теги: війна, розвідка, російська агресія, російські війська, російські військові, російсько-українська війна, Херсонщина

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