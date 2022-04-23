ЗСУ знищили пункт управління 49-ї армії російських військ: двох генералів РФ вбито

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Його “всупереч бойовим настановам та здоровому глузду” розмістили на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.
У результаті ураження — ППУ 49-А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один — важкопоранений, а у критичному стані евакуйований. Наразі уточнюються їхні персональні дані.
- Також за інформацією української розвідки, армія російських окупантів практично завершила перегрупування своїх військ і готова до масштабного наступу на Донецькому напрямку.
- Водночас Міноборони РФ заявило, що Сполучені Штати Америки буцімто готують низку провокацій з застосуванням хімічної, біологічної чи ядерної зброї, щоб звинуватити російську армію. Якщо точніше, росіяни готуються вдарити по об’єктах критичної інфраструктури.