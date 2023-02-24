Згідно з останніми даними, українські захисники знищили російський гелікоптер Мі-24 та безпілотник "Ланцет".

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

Росіяни завдали 18 авіаційних ударів, з них 4 – баражуючими боєприпасами типу “Ланцет”. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, – пишуть у штабі.

Водночас українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Сили оборони знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та один БПлА “Ланцет”.

Крім того, зазначається, що основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, а також збільшує чисельність особового складу.