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ЗСУ знищили російський Су-35 та 5 ворожих БПЛА

19 липня близько 20.00 підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в районі Нової Каховки збито російський  винищувач, імовірно Су-35.

Вівторок, 19 липня 2022, 21:59
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Про це повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.

Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗСУ.

У пресслужбі уточнюють, що є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався.

Окрім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Довідка. Су-35 — радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Озброєння: Гарматне – 1 × 30-мм авіаційна гармата ГШ-30-1, 150 патронів; Бойове навантаження – 8000 кг. Призначений для перехоплення та знищення у далеких та ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Також він використовується для ураження наземних та надводних об’єктів військ, наземної інфраструктури.
За даними російських ЗМІ, вартість винищувача Су-35 коливається від $98 млн до $104 млн.

Теги: втрати ворога, збиті літаки росіян, російсько-українська війна, Су-35

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