ЗСУ знищили російський Су-35 та 5 ворожих БПЛА

Про це повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.

Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗСУ.

У пресслужбі уточнюють, що є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався.

Окрім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Довідка. Су-35 — радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Озброєння: Гарматне – 1 × 30-мм авіаційна гармата ГШ-30-1, 150 патронів; Бойове навантаження – 8000 кг. Призначений для перехоплення та знищення у далеких та ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Також він використовується для ураження наземних та надводних об’єктів військ, наземної інфраструктури.

За даними російських ЗМІ, вартість винищувача Су-35 коливається від $98 млн до $104 млн.