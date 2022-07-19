ЗСУ знищили російський Су-35 та 5 ворожих БПЛА

Про це повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.
Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗСУ.
У пресслужбі уточнюють, що є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався.
Окрім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Довідка. Су-35 — радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Озброєння: Гарматне – 1 × 30-мм авіаційна гармата ГШ-30-1, 150 патронів; Бойове навантаження – 8000 кг. Призначений для перехоплення та знищення у далеких та ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Також він використовується для ураження наземних та надводних об’єктів військ, наземної інфраструктури.
За даними російських ЗМІ, вартість винищувача Су-35 коливається від $98 млн до $104 млн.
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