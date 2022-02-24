Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила про знищення танків країни-агресора.

Про це Мар’яна Безугла написала на свої сторінці у Facebook.

За її словами, на сумському напрямку українські військові за допомогою Джавелінів знищили колону з 15 російських танків.

Підтверджують цю інформацію й у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.

Тут повідомляють, що у районі Глухова українські військові застосували протитанкові ракетні комплекси “Javelin”, знешкодивши 15 ворожих танків Т-72.