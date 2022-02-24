Про це Мар’яна Безугла написала на свої сторінці у Facebook.
За її словами, на сумському напрямку українські військові за допомогою Джавелінів знищили колону з 15 російських танків.
Підтверджують цю інформацію й у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.
Тут повідомляють, що у районі Глухова українські військові застосували протитанкові ракетні комплекси “Javelin”, знешкодивши 15 ворожих танків Т-72.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Станом на 14:00 бої Збройних сил України з окупантами тривають. Українці успішно виборюють свою незалежність.
- Станом на 15:00 Збройні Сили України ведуть бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.