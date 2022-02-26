Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що російські окупанти масово кидають свою техніку. В них закінчується паливо, їжа, збільшується страх.

“Ласкаво просимо в пекло!!! Разом переможемо! Бий окупанта!”, – наголошують у Генштабі.

Раніше повідомлялось, що на початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітними ракетними комплексами було знищено низку російських літаків і гелікоптер.