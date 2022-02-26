Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що російські окупанти масово кидають свою техніку. В них закінчується паливо, їжа, збільшується страх.
“Ласкаво просимо в пекло!!! Разом переможемо! Бий окупанта!”, – наголошують у Генштабі.
Раніше повідомлялось, що на початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітними ракетними комплексами було знищено низку російських літаків і гелікоптер.
Повідомлялось, що українські захисники вбили понад 3,5 тисячі російських окупантів і взяли 200 російських полонених.
- Нагадаємо, ви маєте підтримати нашу армію. З 25 лютого Укрпошта розпочала приймання благодійних внесків на потреби Збройних Сил України.
- Гроші з “єПідтримки” можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який є на банківській картці.
- ООН збільшує свою гуманітарну присутність в Україні – $20 млн допомоги.
- Також стало відомо, що українці за добу перерахували благодійному фонду “Повернись живим” понад 20,5 мільйона гривень. Минулого дня вдалося зібрати більше, ніж за весь 2021 рік.