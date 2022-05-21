Російські пропагандисти допомогли українським захисникам скоректувати вогонь по техніці, що обстрілювала Сєвєродонецьк і зруйнувала міст між ним та Лисичанськом.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

За словами очільника облдержадміністрації, українські військові знищили техніку окупантів, яка обстрілювала Сєвєродонецьк та зруйнувала Павлоградський міст.

Гайдай наголосив, що хизування російських пропагандистів допомогли скоректувати ЗСУ вогонь. Раніше було викладено відео, на якому техніка загарбників працює по мосту між Лисичанськом та Сєвєродонецьком.

Також очільник Луганської ОДА зауважив, що зруйнований окупантами міст буде відновлено.

“Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним! Слава ЗСУ! Міст відновимо», – запевнив у дописі Гайдай.