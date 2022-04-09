Солдати російської армії наразі намагаються створити сухопутний коридор між Кримом та Донбасом для "стягнення" своїх військ. Втім, українські воїни ЗСУ зривають ці спроби.

Про це повідомляє пресслужба військової розвідки Великої Британії.

За даними британських розвідників, військові операції й надалі будуть зосереджуватись у регіонах Донбасу, Маріуполя та Миколаєва. Очікується, що наземні війська РФ підтримуватимуть ВМС, які далі запускатимуть крилаті ракети по території України та повітряна техніка.

“РФ продовжуватиме завдавати ударів по українських цивільних, наприклад, як під час вчорашнього ракетного удару по залізничній станції Краматорська на сході України”, – попередили у розвідці Великої Британії.