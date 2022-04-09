Про це повідомляє пресслужба військової розвідки Великої Британії.
За даними британських розвідників, військові операції й надалі будуть зосереджуватись у регіонах Донбасу, Маріуполя та Миколаєва. Очікується, що наземні війська РФ підтримуватимуть ВМС, які далі запускатимуть крилаті ракети по території України та повітряна техніка.
“РФ продовжуватиме завдавати ударів по українських цивільних, наприклад, як під час вчорашнього ракетного удару по залізничній станції Краматорська на сході України”, – попередили у розвідці Великої Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 April 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hswPju7mdi
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2022
- Нагадаємо, очільник Полтавської обласної військової адміністрації Павло Лунін повідомив, що в ніч на 9 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Миргород.
- У Маріуполі, виконуючи бойові завдання з оборони міста, загинув ветеран АТО та співзасновник мережі піцерій Рафаель Агаєв.