Про це повідомляє пресслужба військової розвідки Великої Британії.

За даними британських розвідників, військові операції й надалі будуть зосереджуватись у регіонах Донбасу, Маріуполя та Миколаєва. Очікується, що наземні війська РФ підтримуватимуть ВМС, які далі запускатимуть крилаті ракети по території України та повітряна техніка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 April 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2022