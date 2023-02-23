Про це написали у пресслужбі Міністерства оборони України в Telegram.

Повідомляється, що на брифінгу у Military Media Center представник Генерального штабу Збройних сил України заявив, що “на Лиманському напрямку обстановка стабільна та контрольована”.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова, противник намагається на окремих ділянках відновити втрачене положення, проте успіху не має.

“Захисники України завдали противнику втрат та звели нанівець його спроби наступу в районах населених пунктів Невське, Червонопопівка, Кремінна та Білогорівка”, – наголосив бригадний генерал.

Нагадаємо, що у зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях.

Додамо, що українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.