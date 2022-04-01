ЗСУ звільнили Бучу від російських військових

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
“31 березня увійде в історію нашого населеного пункту та всієї територіальної громади як день визволення наших населених пунктів від російських окупантів. Це велика перемога наших ЗСУ на Київщині”, — сказав Федорук.
Нещодавно цьому місту Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку “місто-герой”.
Також сьогодні на Київщині звільнили Демидів, Димер, Литвинівку, Гаврилівку, Козаровичі, Жовтневе, Глибівку, Ясногородку, Талакунь, Сухолуччя, Липівку, Гавронщину, Маковище, Миколаївку, Хмільну.
- Мер Броварів Ігор Сапожко сповістив, що російські окупанти залишили Броварський район, а ЗСУ сьогодні зачищатимуть місцевість.
- Раніше стало відомо, що російські окупанти залишили ЧАЕС, а перед відходом вкрали звідти комп’ютери та чайники.