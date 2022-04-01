ЗСУ звільнили Бучу від російських військових

російсько-українська війна
20:34 Німеччина погодила передачу БМП з Чехії Україні – ЗМІ
20:22 Верховна Рада визнала Росію державою-терористом та заборонила використовувати літери «Z» і «V»
19:35 Фільм «Будинок зі скалок» про українських дітей біля лінії фронту здобув головну нагороду фестивалю в Чехії
19:34 Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії — заступник глави Адміністрації президента Казахстану
19:05 Молодший лейтенант Ігор Дикун знищив одинадцять окупантів та спалив їхню БМД
18:37 Росіянам в Дубаї не продають Chanel, поки вони не підпишуть спеціальний документ
18:30 Якщо мене хтось спитає про можливе примирення з «братніми» народами, я без зайвих слів натовчу пику — радниця Єрмака
18:24 У Латвії заборонили використання символіки російських окупаційних військ
18:16 Парламент спростив систему оподаткування для українського бізнесу
18:08 Українські воїни звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів Київщини та Чернігівщини
17:45 Дружина боксера Усика опублікувала фото наслідків перебування окупантів у будинку родини у Ворзелі
16:57 Росіяни створили фейк про «працівника «Азовсталі», який нібито хотів вступити до ЗС РФ
16:06 Світлана Лобода передала теробороні Борисполя автомобіль та надала 1.5 мільйони гривень на закупівлю бронежилетів — мер Борисполя Борисенко
16:02 У РФ дискредитують Вікіпедію, щоб приховати інформацію про вторгнення в Україну – ЦПД
15:13 Міськрада Маріуполя зупинила повноваження депутатів від «ОПЗЖ» та «Партії Шарія» на період воєнного стану
15:00 ДБР ініціює націоналізацію металу, що належав російським підприємцям
14:44 Зеленського закликають присвоїти Бородянці та Макарову звання «міст-героїв»
14:26 Росія розродилась новою серією фейків про «біолабораторії в Україні»
14:17 РФ може захопити Маріуполь посиленим штурмом «за лічені дні» – The Times
14:10 «Не створює умов, комфортних для перемовин України та РФ»: Пєсков прокоментував пожежу на нафтобазі Бєлгорода
13:42 Російські солдати блокують евакуацію з Мелітополя та «пропонують» виїжджати в Крим – міський голова Федоров
13:36 На тимчасово окупованій Херсонщині фермери почали висаджувати овочі
13:12 У бою потрібна швидкість — Герой України Межевікін
12:50 Українці залишають тисячі коментарів в Instagram-акаунті російського військового мародера Дениса Цибенка
11:38 Російські окупанти відходять з Чернігівщини, проте є загроза нових обстрілів – голова Чернігівської ОВА
11:00 У РФ пропонують ввозити в країну товари контрафактом
10:10 Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОВА зросла до 24 – ДСНС
08:55 У Грузії заявили, що приєдналися до міжнародних санкцій проти Росії
08:35 Сирійські бойовики готуються до війни проти України – The New York Times
07:51 Українські воїни звільнили від російських загарбників 11 населених пунктів Херсонщини

ЗСУ звільнили Бучу від російських військових

Збройні сили України звільнили місто Буча, що на Київщині, від російських окупаційних військ.

П’ятниця, 1 квітня 2022, 19:45
Підтримати

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

“31 березня увійде в історію нашого населеного пункту та всієї територіальної громади як день визволення наших населених пунктів від російських окупантів. Це велика перемога наших ЗСУ на Київщині”, — сказав Федорук.

Нещодавно цьому місту Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку “місто-герой”.

Також сьогодні на Київщині звільнили Демидів, Димер, Литвинівку, Гаврилівку, Козаровичі, Жовтневе, Глибівку, Ясногородку, Талакунь, Сухолуччя, Липівку, Гавронщину, Маковище, Миколаївку, Хмільну.

  • Мер Броварів Ігор Сапожко сповістив, що російські окупанти залишили Броварський район, а ЗСУ сьогодні зачищатимуть місцевість.
  • Раніше стало відомо, що російські окупанти залишили ЧАЕС, а перед відходом вкрали звідти комп’ютери та чайники.
Теги: Анатолій Федорук, ЗСУ, російська агресія, російські військові, російсько-українська війна, Буча

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook