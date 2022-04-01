ЗСУ звільнили Бучу від російських військових

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

“31 березня увійде в історію нашого населеного пункту та всієї територіальної громади як день визволення наших населених пунктів від російських окупантів. Це велика перемога наших ЗСУ на Київщині”, — сказав Федорук.