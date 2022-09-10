Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Він запевнив, що рух українських воїнів на різних напрямках фронту продовжується. Наразі у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів території України від російських окупантів.
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За словами Зеленського, російська армія останніми днями демонструє “найкраще, що вміє, — показує спину”: “І, зрештою, це непоганий вибір для них — утікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде”, — йдеться в повідомленні.
Президент наголосив, що якщо хтось із російських військових боїться зараз повертатися в Росію, Україна гарантуватиме кожному, хто буде затриманий воїнами ЗСУ, поводження згідно з Женевськими конвенціями.
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