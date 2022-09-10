З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він запевнив, що рух українських воїнів на різних напрямках фронту продовжується. Наразі у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів території України від російських окупантів.

За словами Зеленського, російська армія останніми днями демонструє “найкраще, що вміє, — показує спину”: “І, зрештою, це непоганий вибір для них — утікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде”, — йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що якщо хтось із російських військових боїться зараз повертатися в Росію, Україна гарантуватиме кожному, хто буде затриманий воїнами ЗСУ, поводження згідно з Женевськими конвенціями.