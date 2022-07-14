Військові Збройних Сил України вже звільнили 44 населені пункти Херсонської області, проте більша частина залишається під тимчасовою окупацією.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій під час брифінгу в Українському медіацентрі

За його словами, місцеві не сприймають російської окупації, тому російські війська залучають до організації так званої “влади” самих росіян. Бутрій вважає, що мешканці регіону будуть продовжувати партизанську війну та посилюватимуть спротив.

Також зараз головне завданням місцевої влади — забезпечити мешканців зарплатою, гуманітарною допомогою, яку передають волонтери, оскільки офіційних “зелених коридорів” немає. Втім, волонтерам вдається евакуювати мирних мешканців через Василівку Запорізької області.

На тлі успішних ударів ЗСУ по військах РФ, росіяни посилили контроль та перевірки, тож перебувати на території Херсонської області цивільним стає більш небезпечно.

Варто зауважити, що росіяни знищили та розграбували частину сільськогосподарських підприємств, а поля — спалені унаслідок обстрілів. Водночас окупаційна “влада” викрадає керівників підприємств, намагаючись змусити їх платити податки РФ.