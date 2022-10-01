Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив про звільнення п'ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману. Таким чином, росіяни опинились в оточенні ЗСУ.

Про це він заявив в етері національного телемарафону.

За словами Череватого, українські воїни звільнили Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки. На даний час у звільнених н. п. тривають стабілізаційні заходи.

“Російське угруповування в районі Лимана оточене”, – сказав він.

Череватий також повідомив, що у Лиманському котлі опинилось від 5 000 до 5 5000 російських окупантів.

“Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лимана – ред.) налічувало кількість приблизно 5-5,5 тис. Проте, активні бойові дії “відмінусовували” їхній бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру”, – пояснив Череватий.

Він додав, що росіян досі намагаються вирватись з оточення, однак ці спроби не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.

Сергій Череватий пояснив, що Лиман – це дуже важливий населений пункт, після звільнення якого відкриється можливість наступу на тимчасово окуповані Кремінну та Сєвєродонецьк, що на Луганщині.

“Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не тільки відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій”, – зазначив він.