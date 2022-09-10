Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
У місті Балаклія українські військові офіційно завершили зачистку й провели церемонію підняття державного прапора під гімн України.
“Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військовими! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський очолює наступ українських військ на цьому напрямку. У центрі міста піднято український прапор”, – розповіли у Міноборони України.
Варто зазначити, що у соцмережах активно публікують фото українських військових у Куп’янську на Харківщині, яке з 27 лютого перебувало в російській окупації. Відповідне фото опубліковано, зокрема, у Telegram-каналі міста Куп’янськ.
“Куп’янськ це Україна!!! Слава ЗСУ!”, – підписано фото. На ньому – воїни з бойовим прапором 1-го механізованого батальйону 92-ї ОМБр стоять на головній площі міста. Під ногами військових видніється російський триколор.
Таке ж фото опублікувала радниця голови Харківської облради Наталія Попова. “Куп’янськ – це Україна. Слава ЗСУ!”, – написала вона наголосивши, що фото взяла зі сторінки 92 ОМБр і його опубліковано 10 вересня.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на Донбасі.
- Збройні сили України внаслідок активних дій звільнили понад 20 населених пунктів. Українським захисникам вдалося вклинитися в оборону противника у Харківській області.