Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У місті Балаклія українські військові офіційно завершили зачистку й провели церемонію підняття державного прапора під гімн України.

“Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військовими! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський очолює наступ українських військ на цьому напрямку. У центрі міста піднято український прапор”, – розповіли у Міноборони України.

Варто зазначити, що у соцмережах активно публікують фото українських військових у Куп’янську на Харківщині, яке з 27 лютого перебувало в російській окупації. Відповідне фото опубліковано, зокрема, у Telegram-каналі міста Куп’янськ.

“Куп’янськ це Україна!!! Слава ЗСУ!”, – підписано фото. На ньому – воїни з бойовим прапором 1-го механізованого батальйону 92-ї ОМБр стоять на головній площі міста. Під ногами військових видніється російський триколор.

Таке ж фото опублікувала радниця голови Харківської облради Наталія Попова. “Куп’янськ – це Україна. Слава ЗСУ!”, – написала вона наголосивши, що фото взяла зі сторінки 92 ОМБр і його опубліковано 10 вересня.