Про це повідомив радник Президента Олексій Арестович під час брифінгу.
Наразі за повідомленням ЗСУ, поки що українське військо не закріпилося остаточно, але українські захисники планують це зробити.
Раніше повідомлялось, що поки російська армія завдавала ударів по Житомиру і, зокрема, била по базі 95 ОДШБр, українські військові увійшли до Горлівки, яка з 2014 року була зайнята окупантами. Інформацію попередньо оприлюднив ветеран ООС та депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
Щодо ситуації на всій території України, Арестович додав, що у напрямку Чернігова та Сум зупинено рух російських військ.
На північному заході Києва противник продовжує зосереджувати сили для подальшого наступу на столицю. Збройні сили України завдають артилерійських ударів.
- Нагадаємо, українським військовим вдалося роздобути декілька таємних документів, які загубили російські загарбники на території України. Серед них – план захоплення України.
- Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.
- Також російських окупантів зламали психологічно, вони масово втікають або здаються у полон. На війну вже скеровують курсантів військових училищ, оскільки у РФ закінчуються людські ресурси.