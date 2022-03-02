Українські військові у Горлівці завдали ворогові серйозних втрат та планують вже найближчим часом закріпити свої позиції на цій території.

Про це повідомив радник Президента Олексій Арестович під час брифінгу.

Наразі за повідомленням ЗСУ, поки що українське військо не закріпилося остаточно, але українські захисники планують це зробити.

Раніше повідомлялось, що поки російська армія завдавала ударів по Житомиру і, зокрема, била по базі 95 ОДШБр, українські військові увійшли до Горлівки, яка з 2014 року була зайнята окупантами. Інформацію попередньо оприлюднив ветеран ООС та депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.

Щодо ситуації на всій території України, Арестович додав, що у напрямку Чернігова та Сум зупинено рух російських військ.

На північному заході Києва противник продовжує зосереджувати сили для подальшого наступу на столицю. Збройні сили України завдають артилерійських ударів.