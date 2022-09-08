Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
ЗСУ змогли вклинитися в оборону окупантів на глибину до 50 кілометрів. У низці населених пунктів тривають фільтраційні дії.
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов не уточнив, які саме населені пункти було звільнено. Інформацію нададуть пізніше.
Він додав, що загальна площа територій, повернутих під контроль України становить понад 700 квадратних кілометрів. Йдеться про визволення частин країни на Харківському та Південнобузькому напрямках
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни українські захисники, ймовірно, пішли у контратаку поблизу Балаклії (Харківська область) та відкинули росіян з раніше зайнятих ними позицій.
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Триває 197-ма доба протистояння України російській агресії. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на сході України, на деяких напрямках ведуться активні бої. У міністерстві оборони Великої Британії надали мапу актуальних бойових дій станом на 8 вересня.