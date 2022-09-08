Збройні сили України внаслідок активних дій звільнили понад 20 населених пунктів. Українським захисникам вдалося вклинитися в оборону противника у Харківській області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

ЗСУ змогли вклинитися в оборону окупантів на глибину до 50 кілометрів. У низці населених пунктів тривають фільтраційні дії.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов не уточнив, які саме населені пункти було звільнено. Інформацію нададуть пізніше.

Він додав, що загальна площа територій, повернутих під контроль України становить понад 700 квадратних кілометрів. Йдеться про визволення частин країни на Харківському та Південнобузькому напрямках