Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, зокрема підприємств. Близько 50% будівель — практично без дахів, 70% — без вікон. Також 27 вщент вигоріли від прямих попадань снарядів. Водночас багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське.
ЗСУ звільнили Рогань від російських військових — голова Харківської ОДА // 7 фото
Вчора тут вперше з’явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачанням.
“з обласного логістичного центру доставляємо харчові продукти. Вже передали майже 2500 наборів. Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово і спільними зусиллями ми все відбудуємо!”, — заявив Синєгубов.
- Нагадаємо, що над Харківською областю було збито два ворожі літаки, котрі з повітря обстрілювали населені пункти.
- Також у різних житлових кварталах Харкова почали знаходити міни уповільненої дії. Російські окупанти залишили вибухонебезпечні предмети на вулицях та подвір’ях.
- Зокрема на звільнених від російської окупації територіях Харківщини були зафіксовані такі ж воєнні злочини ЗС РФ стосовно мирного населення, як у Бучі. Є підтверджені випадки мародерства, ґвалтування та розстрілів жінок та дітей.