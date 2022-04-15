Рогань звільнили від російських окупантів. Сьогодні голова Харківської ОДА Олег Синєгубов із заступниками та селищною головою спільно оглянули місця руйнувань та поспілкувалися з жителями.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, зокрема підприємств. Близько 50% будівель — практично без дахів, 70% — без вікон. Також 27 вщент вигоріли від прямих попадань снарядів. Водночас багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське.













ЗСУ звільнили Рогань від російських військових — голова Харківської ОДА // 7 фото

Вчора тут вперше з’явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачанням.