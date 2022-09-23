Про це повідомив начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
За його словами, українські захисники повернули під контроль України село Яцьківка Донецької області. А також змогли повернути свої позиції під Бахмутом.
“Під час проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони України встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка”, — заявив Олексій Громов.
Крім того, він зазначив, що українським військовим вдалося відновити раніше втрачені позиції на південь від Бахмуту.
За словами начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, ситуація на цьому напрямку досить складна, однак контрольована. Російські загарбники продовжують обстріли й намагаються відтіснити українських військових.
Варто зазначити, що станом на початок 212-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.
За минулу добу противник завдав 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.
Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили й військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.
Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА окупантів.
Ракетні війська й артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів.
- Збройні сили України продовжують наступ на сході країни, проте ситуація на полі бою залишаються складною, адже окупанти намагаються утримати захоплені раніше території.
- В Україні триває 212-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 56 060 російських загарбників.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може допомогти зібрати заплановану кількість нових сил для війни проти України. Однак, наголосили експерти, нові формування не будуть боєздатними і це викличе ще більше критики у бік російської влади.