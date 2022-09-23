Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Яцьківка у Донецькій області, що розташоване на межі з Харківською областю.

Про це повідомив начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, українські захисники повернули під контроль України село Яцьківка Донецької області. А також змогли повернути свої позиції під Бахмутом.

“Під час проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони України встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка”, — заявив Олексій Громов.

Крім того, він зазначив, що українським військовим вдалося відновити раніше втрачені позиції на південь від Бахмуту.

За словами начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, ситуація на цьому напрямку досить складна, однак контрольована. Російські загарбники продовжують обстріли й намагаються відтіснити українських військових.

Варто зазначити, що станом на початок 212-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

За минулу добу противник завдав 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили й військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА окупантів.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів.