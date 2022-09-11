Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що деокупувати населений пункт вдалося завдяки силам 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
“Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села”, – пише президент.
За останні п’ять днів українські захисники на окремих ділянках прорвали російську оборону на глибину до 70 км. ЗСУ вдалося звільнити понад 3 тисячі кв.км. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ця територія більше, ніж російські окупаційні війська захопили з квітня.
- З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.
- Нездатність російського міністерства оборони визнати прорахунки Росії в Харківській області та ефективно створити інформаційні умови руйнує російський інформаційний простір – російська пропаганда не справляється з успіхами українського контрнаступу.
- Російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України в суботу в результаті раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни після швидкого просування українських військ.
- У США офіційні особи високо оцінили підготовку ЗСУ до контрнаступу. Колишній вищий командувач армії США в Європі Бен Ходжес з огляду на сьогоднішні події вважає, що зусилля з повернення окупованих теренів на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше.