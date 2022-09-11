Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що деокупувати населений пункт вдалося завдяки силам 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

“Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села”, – пише президент.

За останні п’ять днів українські захисники на окремих ділянках прорвали російську оборону на глибину до 70 км. ЗСУ вдалося звільнити понад 3 тисячі кв.км. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ця територія більше, ніж російські окупаційні війська захопили з квітня.