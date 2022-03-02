ЗСУ звільнили смт Макарів на Київщині

Станом на 3 березня Збройні сили України звільнили смт Макарів Київської області від ворожих військ.

Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

“14 ОМБр імені князя Романа Великого та 95 ОДШБр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там”, – зазначив Залужний.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на допомогу Україні вже прямують понад 1000 добровольців із 16 країн світу.