ЗСУ звільнили смт Макарів на Київщині

Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
“14 ОМБр імені князя Романа Великого та 95 ОДШБр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там”, – зазначив Залужний.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на допомогу Україні вже прямують понад 1000 добровольців із 16 країн світу.
- Стало відомо, що Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.
- Також російських окупантів зламали психологічно, вони масово втікають або здаються у полон. На війну вже скеровують курсантів військових училищ, оскільки у РФ закінчуються людські ресурси.
- Відомо, що 1 березня на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники.