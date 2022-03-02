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ЗСУ звільнили смт Макарів на Київщині

Станом на 3 березня Збройні сили України звільнили смт Макарів Київської області від ворожих військ.

Четвер, 3 березня 2022, 00:22
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Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

“14 ОМБр імені князя Романа Великого та 95 ОДШБр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там”, – зазначив Залужний.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на допомогу Україні вже прямують понад 1000 добровольців із 16 країн світу.

Теги: ЗСУ, контрнаступ ЗСУ, російсько-українська війна

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