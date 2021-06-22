Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.
Нагадаємо, в Одеській області в Білгород-Дністровському районі в селі Лебедівка біля однієї із баз відпочинку стався зсув ґрунту на березі моря.
Відомо, що до пошукових робіт залучені як рятувальники і військовослужбовці, так і місцеві жителі.
Підозру про можливих постраждалих викликало те, що на місці події виявлені речі відпочиваючих.
“Інформація про можливих постраждалих перевіряється. Пошукові роботи проводяться методом розчищення місця зсуву”, – уточнюють в ДСНС.
Фото: ДСНС
Також відомо, що пошуки не припинилися і з настанням темряви. Станом на 22:00 розчищено 65 кв. м. із 150 кв.м.
“Забезпечено освітлення місця пошуків, роботи тривають”, – йдеться в повідомленні.
Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 63 людини, з них 30 рятувальників.
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