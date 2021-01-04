Норвезька поліція повідомила, що в ході пошуку зниклих без вісті після масового зсуву, що зруйнував будинки минулого тижня, було знайдено сім тіл.

Про це повідомляє BBC.

Чотири тіла були виявлені в п’ятницю і суботу, а ще три – в неділю. Першою знайденої жертвою був 31-річний Ейрік Грёноле.

Рятувальники працюють над пошуком тих, хто вижив, але шанси на це зменшуються.

Були упізнані п’ятеро жертв, в тому числі 40-річний чоловік і його дворічна дочка. Ще 10 людей отримали травми.

Рятувальники розповідали, що у день зсуву їм почали надходити повідомлення від жителів селища, які заявляли, що їхні будинки “рухаються”.

Зрештою близько 30 будинків виявилися зруйнованими, деякі з них впали в гігантське провалля.

Близько 900 людей встигли евакуюватися з селища.

У неділю король і королева Норвегії відвідали місце зсуву.

“Мені важко знайти слова, тому що це абсолютно жахливо. Це жахлива подія вплинула на всіх нас. Я співчуваю тим, хто з сумом і невпевненістю починає новий рік”, – сказав король Гаральд після візиту.