У суботу, 14 серпня, під Офісом президента відбудеться акція протесту під назвою "Зупинимо капітуляцію!".

Анонс події з’явився в соцмережі Facebook.

На переконання організаторів акції, чинна влада розпочала репресії проти активістів і “готується до масштабної зачистки проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів”.

“Зeленський розуміє, що ми – пaтріоти, вeтерани, нaціоналісти – не дамо йому піти на зрaдницькі умови та здaти дepжавні інтеpеси Укрaїни. Аби розв’язати руки, влaда рeпресує aктивний плaст cуспільства, тих, хто першими стає на безкомпроміcний зaхист крaїни. Peпресії прoти Aзoвського pуху – це лише початок. Такий плaн влaда має на всю проукрaїнську oпозицію”, — йдеться в анонсі.

Організатори протесту зазначають, що новий політичний сезон розпочнеться с розв’язання питань щодо Донбасу та Криму. Тож вони виступили з вимогою, аби влада “публічно відмовилася від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави”, а саме:

імплементації “формули Штайнмаєра”, яка передбачає проведення виборів в ОРДЛО до отримання Україною контролю над кордоном з РФ;

постачання води в Крим до його деокупації.

Акція запланована на 13:00.

Організатором події в соцмережі виступила сторінка “Патріоти України”, яка напередодні опублікувала заяву ветеранських рухів України проти репресій щодо українських націоналістів, ветеранів та патріотів. Серед підписантів заяви — “Національний корпус”, ВО “Свобода”, “Консервативний рух Традиція і Порядок”, “Державницька ініціатива Яроша”, “Конгрес Українських Націоналістів”, “Добровольчий Рух ОУН”, “Націоналістичний рух Карпатська Січ”, “Автомайдан” та багато інших.

Про які репресії кажуть активісти?

Напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро осіб.

У СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.

Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що справа, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами.

Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.

Варто зазначити, що серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.