Відкрите звернення опубліковано у Facebook.
“Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує «винести за дужки» питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає “яка різниця?”, невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла. Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер”, – йдеться у зверненні.
Відомі українці підкреслюють, що протягом першого року президентства Зеленського “жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір”.
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Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади – неухильно їх виконувати.
Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов’язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, Голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь “іншу сторону”, яку треба “почути”…
У зверненні згадується законопроєкт №2362 “слуги народу” Максима Бужанського. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.
Нова версія законопроєкту №2693 “О медиа”. У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як “Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці”.
Законопроєкт скасовує чинний перелік, в якому знаходяться 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися на території України.
“Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіа-простору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з “Кварталу 95” і студії “1+1”. Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали “артистів-рашистів” з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави”.
Підписанти звернення закликають керівництво держави і Парламенту, народних депутатів України:
- Зняти з розгляду законопроект Бужанського №2362;
- При реєстрації та розгляді в першому читанні законопроекту “Про медіа” не допустити ослаблення норми, яка захищає українську мову і національний інформаційний простір, зберегти діючий “Перелік осіб, що загрожують національній безпеці”;
- Відмовитися від спроб ревізії Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Під зверненням підписалися: журналіст Вахтанг Кіпіані, колишній політв’язень Йосип Зісельс, актриса Ірма Вітовська, релігієзнавець і колишній політв’язень Ігор Козловський, колишня і. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, письменниця Ірен Роздобудько та інші. Всього понад 100 осіб.
ЗУПИНИТИ НАСТУП НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР. Відкрите звернення.
Новітня історія України засвідчує:…
Опубліковано Мова об’єднує Понеділок, 15 червня 2020 р.