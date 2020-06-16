Українські письменники, дипломати, культурні діячі, журналісти та політики звернулися до народних депутатів з вимогою зняти з розгляду проєкти законів, якими вносяться зміни до законів про мову і освіту.

Відкрите звернення опубліковано у Facebook.

“Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує «винести за дужки» питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає “яка різниця?”, невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла. Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер”, – йдеться у зверненні.

Відомі українці підкреслюють, що протягом першого року президентства Зеленського “жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір”.

” Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади – неухильно їх виконувати. Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов’язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, Голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь “іншу сторону”, яку треба “почути”…

У зверненні згадується законопроєкт №2362 “слуги народу” Максима Бужанського. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

Нова версія законопроєкту №2693 “О медиа”. У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як “Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці”.

Законопроєкт скасовує чинний перелік, в якому знаходяться 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися на території України.

“Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіа-простору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з “Кварталу 95” і студії “1+1”. Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали “артистів-рашистів” з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави”.

Підписанти звернення закликають керівництво держави і Парламенту, народних депутатів України:

Зняти з розгляду законопроект Бужанського №2362; При реєстрації та розгляді в першому читанні законопроекту “Про медіа” не допустити ослаблення норми, яка захищає українську мову і національний інформаційний простір, зберегти діючий “Перелік осіб, що загрожують національній безпеці”; Відмовитися від спроб ревізії Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Під зверненням підписалися: журналіст Вахтанг Кіпіані, колишній політв’язень Йосип Зісельс, актриса Ірма Вітовська, релігієзнавець і колишній політв’язень Ігор Козловський, колишня і. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, письменниця Ірен Роздобудько та інші. Всього понад 100 осіб.