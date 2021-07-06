Про це повідомляє видання NHK.
Зазначається, що інцидент відбувся, коли в місто привезли Олімпійський вогонь. Приблизно о 19:30 за місцевим часом 77-річного чоловіка, який ніс вогонь, почала обливати з водяного пістолета невідома жінка. При цьому вона скандувала “Ми проти Олімпіади! Зупиніть Олімпіаду!”.
Потім один поліціянт затулив вогонь від жінки щитом, а інший затримав її. Порушницею виявилася 53-річна безробітна жителька сусіднього міста Хітачі Кайоко Такаґаші.
Заступник очільника місцевої поліції Норіакі Наґацука у коментарі виданню Vice заявив, що Такаґаші арештували за “умисне цілення в бігуна й втручання в Олімпійську естафету”.
“Вона ж не просто дуркувала – це вам не дитячі забавки”, – заявив Наґацука.
Нагадаємо, що Олімпіада має відбутися в Токіо з 23 липня до 9 серпня 2021 року. Організатори запевняють, що змагання відбудуться з дотриманням усіх заходів безпеки.
Водночас в Японії, зокрема й у Токіо спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. Місцеві по-різному коментують проведення Олімпіади на тлі поширення вірусу в країні.
Згідно з опитуванням Kyodo News, 86% японців бояться, що проведення Олімпійських ігор у країні негативно вплине на ситуацію з коронавірусом.
- У травні у столиці Японії – Токіо десятки людей протестували проти проведення в країні літніх Олімпійських ігор.
- Раніше влада Токіо вирішила відмовитися від організації в громадських місцях масових переглядів спортивних змагань у рамках літніх Олімпійських ігор у Японії.
- Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і влада Японії ухвалили рішення, що спортивні об’єкти на Олімпіаді в Токіо зможуть прийняти не більше 10 тисяч глядачів.