В неділю, 4 липня, поліція міста Міто (Японія) арештувала 53-річну жінку за спробу загасити Олімпійський вогонь з водяного пістолета.

Про це повідомляє видання NHK.

Зазначається, що інцидент відбувся, коли в місто привезли Олімпійський вогонь. Приблизно о 19:30 за місцевим часом 77-річного чоловіка, який ніс вогонь, почала обливати з водяного пістолета невідома жінка. При цьому вона скандувала “Ми проти Олімпіади! Зупиніть Олімпіаду!”.

Потім один поліціянт затулив вогонь від жінки щитом, а інший затримав її. Порушницею виявилася 53-річна безробітна жителька сусіднього міста Хітачі Кайоко Такаґаші.

Заступник очільника місцевої поліції Норіакі Наґацука у коментарі виданню Vice заявив, що Такаґаші арештували за “умисне цілення в бігуна й втручання в Олімпійську естафету”.

“Вона ж не просто дуркувала – це вам не дитячі забавки”, – заявив Наґацука.

Нагадаємо, що Олімпіада має відбутися в Токіо з 23 липня до 9 серпня 2021 року. Організатори запевняють, що змагання відбудуться з дотриманням усіх заходів безпеки.

Водночас в Японії, зокрема й у Токіо спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. Місцеві по-різному коментують проведення Олімпіади на тлі поширення вірусу в країні.

Згідно з опитуванням Kyodo News, 86% японців бояться, що проведення Олімпійських ігор у країні негативно вплине на ситуацію з коронавірусом.