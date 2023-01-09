Російський корабель пришвартувався на березі найбільшої військово-морської бази Південної Африки, що викликало у США запитання.

Про це інформує The Wall Street Journal.

За даними свідків і високопоставленого американського чиновника, російське торгове судно, власник якого займався транспортуванням зброї для Кремля, перестав передавати сигнал через транспондер минулого місяця.

Втрата зв’язку відбулася незадовго перед тим, як корабель пришвартувався на африканській військово-морській базі, куди було доставлено та завантажено невідомий груз.

Південна Африка відмовилася пояснювати, що перевозило судно або що було завантажено на нього на військово-морській базі Саймонстаун.

Міністр оборони країни відмахнувся від стурбованості США, заявивши, що Вашингтон “забороняє всій Африці, а не лише її південній частині, мати будь-що із запахом Росії”.