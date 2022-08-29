На щастя чи на жаль, еліксиру молодості ще не вийшли. Але замість чарівного зілля, вчені визначили чинники й звички, які дають людині змогу зберегти пружну шкіру, здорове тіло й активність якнайдовше. І ми радо цим ділимося.

Підтримання гідробалансу

Людина на 80 % складається з води. Тож можна лише уявити, наскільки важливою вона є для хорошого самопочуття й красивого вигляду. Щоб уникнути появи дрібних зморщок і ослаблення шкіри всього тіла, щодня пийте приблизно 2 літри чистої води. Щоб було легше виробити цю звичку, для дому придбайте красиву склянку або келих, з якого хочеться пити із задоволенням, а для роботи й прогулянок оберіть стильну пляшку зі скла або якісного пластику.

Також важливо підтримувати гідробаланс шкіри. З цим допоможуть засоби з гіалуроновою кислотою або термальна вода Vichy.

Захист від сонця

Крім внутрішніх процесів, найголовнішим чинником старіння шкіри є сонце. Ультрафіолет руйнує білкові частинки, необхідні для пружності, сповільнює оновлення клітин, подразнює, зневоднює її та стимулює появу темних плям. Як результат, шкіра вкривається зморшками й має дуже нерівний тон.

Щоб зберегти молодість шкіри обличчя, необхідно щодня наносити сонцезахисний крем. Навіть якщо на вулиці хмарно, ультрафіолет типу А, який і спричиняє фотостаріння, діє на повну потужність.

Щоденний догляд

Якщо все життя ви ігнорували косметику, то навіть від неймовірно дорогої, інноваційної та революційної сироватки не варто очікувати дива. Тож розпочинати варто ще з молодого віку. Щодня обов’язково змивайте макіяж, якими б утомленими ви не були, та ретельно очищуйте шкіру пінкою, молочком або гелем. Це перший крок до швидкого оновлення й збереження її молодості. Крем підбирайте чітко під потреби вашої шкіри, не зважаючи на рекламу та поради подруги. А ще ліпше — попросіть дерматолога скласти вам схему догляду.

Мінімум стресу

Звісно, життя без жодних негативних емоцій — неможлива утопія, але ви можете наблизитися до цього. Спершу спробуйте мінімізувати стресові ситуації для організму: лягайте до півночі й спіть 8 годин щоночі, завжди знаходьте час на відпочинок, регулярно харчуйтеся протягом дня. Також подбайте про своє емоційне здоров’я. Старайтесь уникати непотрібних сварок і скандалів, абстрагуйтесь від чужих проблем, з якими не можете допомогти, і не тримайте наболіле у собі. Пам’ятайте, що баланс всередині — перший крок до свіжого, приємного та молодого вигляду обличчя.

Збалансоване харчування

Упевнені, ви чули про це сотню разів, але ми змушені повторити ще раз: корисна їжа допомагає підтримувати молодість якнайдовше. Зовсім не потрібно (і навіть заборонено) дотримуватися строгих дієт чи обмежувати себе в усьому. Варто лише змінити деякі звички.

Подбайте, щоб у вашому раціоні були продукти з жирами омега: морська риба, горіхи, насіння, лляна олія. Надавайте перевагу запіканню страв замість обсмажування на олії. Вживайте максимально багато сезонних овочів і фруктів.

Уповільнити старіння — це не про один ковток еліксиру, а про щоденні старання й дисципліну, які неодмінно дадуть результат у майбутньому. Пам’ятайте про це і дбайте про себе!