Організація Freedom House назвала дві важливі теми, які мають обговорити президенти Сполучених Штатів Джо Байден та України Володимир Зеленський під час зустрічі.

Про це йдеться на листі організації.

Freedom House – найстаріша неурядова організація у США, яка бачить свою місію у поширенні та захисті демократії й свободи по всьому світу. Напередодні візиту Зеленського у США президент організації Майкл Абрамовіц надіслав листа Байдену.

Зокрема, Freedom House закликає Байдена зосередитися під час зустрічі з Зеленським на двох додаткових питаннях, які є ключовими для сильної демократичної України.

Боротьба з дезінформацією за допомогою підходу, який. ґрунтується на правах людини та захисті свободи вираження поглядів.

В організації зауважують, що Зеленський використовує органи виконавчої влади з метою накладення санкцій на засоби масової інформації, технологічні платформи, журналістів та вебсайти під приводом захисту національної безпеки та боротьби з дезінформацією.

“Як сусідка Росії, Україна й справді є полігоном для випробування російської тактики дезінформації, яка потім застосовується в інших країнах, у тому числі у США. Попри те, що не існує ідеального розв’язання цієї проблеми, ми вважаємо, що будь-яка спроба боротися з дезінформацією має ґрунтуватися на верховенстві права та захищати права людини”, – йдеться у листі.

Freedom House також рекомендує Байдену надати підтримку Зеленському, закликавши Конгрес підтримати свободу вираження поглядів в Україні, з особливим акцентом на пошуку тих політичних рішень у боротьбі з дезінформацією, які ґрунтуються на правах людини та верховенстві права.

Розв’язання проблеми безкарності за насильство проти вразливих груп, журналістів та активістів

В організації наголошують, що українська демократія залишатиметься крихкою, якщо справедливість не служить людям, а безкарність за насильство, спрямоване проти меншин та активістів, залишається без уваги.

“Лише протягом першої половини 2021 року монітори Інститут Масової Інформації задокументували 97 випадків порушення прав журналістів. Понад три чверті з них були пов’язані з фізичною агресією”, – йдеться у листі.

Також Freedom House заявляє про те, що представниці та представники ЛГБТКІ спільноти, активісти за права жінок та роми в Україні стикаються з систематичними погрозами, залякуваннями та розкриттям особистих даних в Інтернеті. Водночас нападники в більшості випадків не несуть відповідальності.

“Ми просимо президента Байдена закликати президента Зеленського зайняти тверду позицію щодо засудження ненависті та насильства проти вразливих груп населення в Україні, а також сприяти розробці законодавчої ініціативи, яка б вводила заборону державним органам надавати фінансову чи іншу допомогу праворадикальним групам, які підтримують насильство”, – наголошується у листі.

Freedom House рекомендації організації сприятимуть відвертому діалогу між Байденом та Зеленським.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня. Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге. 19 серпня стало відомо, що першу зустріч президентів США та України – Джо Байдена та Володимира Зеленського – перенесли на один день: з 30 на 31 серпня цього року.