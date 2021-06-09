Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) може відбутися на віллі XVIII століття. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інсайдерів в дипломатичних колах.

Це класична вілла Ла Гранж, розташована на території парку біля озера. Навколо будівлі багато дерев, а у дворі – старовинні фонтани.

За словами інсайдерів, така локація матиме заспокійливий ефект під час “гарячих перемовин”.

Про точне місце проведення двосторонньої зустрічі дипломатам повідомлять ввечері, 9 червня.

Швейцарські ЗМІ повідомили, що місцева поліція та армія вже закрили входи до двох парків, які оточують віллу та почалася підготовка до встановлення всіх необхідних безпекових об’єктів.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Разом з Байденом на зустрічі буде державний секретар США Ентоні Блінкен, а з Путіним – очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

В листопаді 1985 року в Женеві зустрічались американський лідер Рональд Рейган та лідер СРСР Михайло Горбачов.

У 2009 році в Женеві відбулась зустріч держсекретарки США Гіларі Клінтон з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.