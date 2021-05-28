Зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна відбудеться 16 червня в Женеві, попри нову кібератаку російських хакерів на американські держустанови.

Про це сказала заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона пояснила, що повідомлення компанії Microsoft щодо кібератаки на американські федеральні заклади, за якою стоїть хакерське угрупування Nobelium, не вплине на плани щодо проведення саміту, в рамках якого зустрінуться Байден та Путін.

Катрін сказала, що організацією зустрічі президентів займатиметься американська сторона.

В Кремлі у відповідь заявили, що не мають жодної інформації про кібератаку, яку провели хакери з Nobelium.

За даними видання The New York Times, “хакери, пов’язані з головним розвідувальним відомством Росії, таємно захопили систему електронної пошти”, яку використовує агентство USAID, “для проникнення в комп’ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикували президента РФ Володимира Путіна”.

Повідомлення про масштабну кібератаку з’явилося всього лиш за три тижні до зустрічі президента США Джо Байдена з Путіним у Женеві, котра запланована на 16 червня.

Як пише видання, частина організацій, на які була спрямована атака, свого часу “розкрили дії Росії проти дисидентів або протестували проти отруєння, засудження і ув’язнення лідера російської опозиції Олексія Навального”.