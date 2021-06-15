Про це повідомили на сайті Білого дому.

16 червня президент Росії Володимир Путін зустрінеться з президентом США Джо Байденом в Женеві. Це буде перша особиста зустріч лідерів двох країн після того, як Байден став президентом. Переговори відбудуться на віллі Ла Гранж в Женеві – це маєток XVIII століття, розташований в парку на березі Женевського озера. Через зустріч двох президентів в Женеві було посилено заходи безпеки, віллу закрили для відвідувачів, а в повітряному просторі над містом ввели посилений нагляд.

О 13:00 за місцевим часом на віллу в Женеві приїде російський лідер Володимир Путін. Там його зустріне президент Швейцарії та проведе в кімнату для зустрічі. Відразу після нього з готелю приїде Байден.

Всередині Байден та Путін обміняються коротко вітаннями з президентом Швейцарії та вийдуть на вулицю до представників преси. З журналістами розмовлятиме тільки лідер Швейцарії.

Після цього всі троє перейдуть в кімнату для переговорів у форматі “плюс один”. Це означає, що кожен політик буде з перекладачем та ще одним чиновником зі своєї адміністрації. Супроводжувати Путіна буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, а Байдена – Державний секретар Ентоні Блінкен.

Всього буде три раунди перемовин.

Частина переговорів відбуватиметься в форматі “плюс п’ять”, тобто будуть присутні ще деякі чиновники американської та російської адміністрацій.

У форматі “плюс п’ять” з боку російської делегації можуть бути присутні посол Росії в США Анатолій Антонов, очільник Генштабу Збройних сил Валерій Герасимов, заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак, який займається “українським питанням” в Кремлі, а також – спецпредставник президента РФ по сирійському врегулюванню Олександр Лаврентьєв.

З боку американської делегації це можуть бути радник з національної безпеки Джейк Салліван і члени Ради з національної безпеки.

Таймінг. Що стосується таймінгу – в Білому домі відмовились робити прогнози. Орієнтовно, переговори триватимуть від чотирьох до п’яти годин.

Обід. Представник Байдена сказав, що кілька перерв під час переговорів можливі, але повноцінного обіду для політиків не буде. За його словами, “лідери самі прийматимуть рішення з цього приводу”. Політики зможуть поїсти, але не в формальній обстановці.

Фото та пресконференція. Журналісти зможуть зробити по кілька кадрів, коли почнуться переговори в форматі “плюс один”.

Після переговорів першим пресконференцію проведе президент Путін. Після цього відбудеться пресконференція Байдена (приблизно о восьмій вечора за місцевим часом).

Порядок денний. Путін та Байден збираються обговорити необхідність підписання договору про стримування ядерного озброєння, про захист від кіберзлочинців, про захист прав та свобод громадян, про спільну роботу у сфері глобальних кліматичних змін і так далі.

Однак, в деяких питаннях позиції Байдена та Путіна принципово відрізняються. Зокрема, це питання стосовно звільнення російського опозиційного політика Олексія Навального. В Кремлі вже казали, що не збираються говорити з Байденом про це, бо Навальний – “злочинець, який сидить в тюрмі”.

“Коли інша сторона намагатиметься сказати, що є питання, які не обговорюються чи яких не буде в порядку денному, для американського президента це не проблема… Але я не можу анонсувати, що він збирається відповісти”, – пояснив представник Байдена.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, лідери двох країн поговорять про проблеми російсько-американських відносин, зміни клімату, коронавірус, кіберзлочинність, регіональні конфлікти – в Україні, Сирії, Нагірному Карабасі.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.