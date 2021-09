Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, “президенти вивели наші відносини на новий рівень”.

Державний секретар США Ентоні Блінкен написав після зустрічі, що наразі “америко-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли”.

“Я вдячний Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться в групі ризику в Афганістані”, – написав Блінкен.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan.

