Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, “президенти вивели наші відносини на новий рівень”.

Державний секретар США Ентоні Блінкен написав після зустрічі, що наразі “америко-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли”.

“Я вдячний Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться в групі ризику в Афганістані”, – написав Блінкен.

Власне Байден з цього приводу додав, що “підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією, нашої тісної співпраці з питань енергетичної безпеки та наших спільних демократичних цінностей”.

Очікувалося, що зустріч Байдена та Зеленського в розширеному форматі триватиме 40 хвилин. Після цього голови держав спілкуватимуться віч-на-віч.

У делегації України, окрім президента, був голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, міністр енергетики України Герман Галущенко, посол України в США Оксана Маркарова.

Чим займається українська делегація у Вашингтоні

За час перебування у США Зеленський вже провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.

31 серпня глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.

Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Також подружжя Зеленських взяв участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.

  • Раніше Офіс президента України поширив заяву про те, що Байден підтримав план членства в НАТО, однак згодом виправив її після того, як у Білому Домі заперечили, що подібну заяву зробив президент США.
  • Організація Freedom House назвала дві важливі теми, які мають обговорити Джо Байден та Володимир Зеленський під час зустрічі.