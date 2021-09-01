Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський розмовляли протягом двох годин в розширеному форматі та віч-на-віч.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, “президенти вивели наші відносини на новий рівень”.

Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та @SecBlinken з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства. https://t.co/0E24YSoms8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021

Державний секретар США Ентоні Блінкен написав після зустрічі, що наразі “америко-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли”.

“Я вдячний Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться в групі ризику в Афганістані”, – написав Блінкен.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 1, 2021

Власне Байден з цього приводу додав, що “підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією, нашої тісної співпраці з питань енергетичної безпеки та наших спільних демократичних цінностей”.

In my visit with President Zelenskyy today, I reaffirmed the United States' support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, our close cooperation on energy security, and our shared democratic values. pic.twitter.com/BJaxoJrXFh — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

Очікувалося, що зустріч Байдена та Зеленського в розширеному форматі триватиме 40 хвилин. Після цього голови держав спілкуватимуться віч-на-віч.

У делегації України, окрім президента, був голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, міністр енергетики України Герман Галущенко, посол України в США Оксана Маркарова.

Чим займається українська делегація у Вашингтоні

За час перебування у США Зеленський вже провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.

31 серпня глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.

Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Також подружжя Зеленських взяв участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.