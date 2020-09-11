Українська делегація прибула до Берліну, де мають розпочатися переговори делегацій країн – учасниць Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це повідомили в Офісі президента.

Делегацію очолює віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До Берліну також поїхав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

“Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів “Нормандської четвірки” в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції”,– сказав Єрмак.

За його словами, перемир’я на Донбасі показало, що все можливо, якщо є бажання.

“Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату”, – додав він.

Що відбувається на Донбасі?

5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь поблизу цього населеного пункту. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”.

Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.

6 вересня Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців — двоє підірвалися підірвались на невідомому вибуховому пристрої, один був поранений під час прицільного обстрілу позиції ЗСУ.

В той день бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч. ЗСУ вперше за 42 дні перемир’я відкрили вогонь у відповідь, хоча від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню. #Букви розповідали про ці події на Донбасі в хронологічному порядку.

Також 6 вересня у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі. 7 вересня один з двох постраждалих під час вибуху українських захисників загинув у лікарні.

Згідно зі звітом ОБСЄ від 7 вересня, після початку перемир’я 27 липня зафіксовано 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

За добу 8 вересня у зоні бойових дій на Донбасі ще двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні. Стан їхнього здоров’я задовільний.

9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти. В Офісі президента запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.