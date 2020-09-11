Про це повідомили в Офісі президента.
Делегацію очолює віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До Берліну також поїхав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
“Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів “Нормандської четвірки” в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції”,– сказав Єрмак.
За його словами, перемир’я на Донбасі показало, що все можливо, якщо є бажання.
“Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату”, – додав він.
Що відбувається на Донбасі?
5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь поблизу цього населеного пункту. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”.
Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
6 вересня Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців — двоє підірвалися підірвались на невідомому вибуховому пристрої, один був поранений під час прицільного обстрілу позиції ЗСУ.
В той день бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч. ЗСУ вперше за 42 дні перемир’я відкрили вогонь у відповідь, хоча від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню. #Букви розповідали про ці події на Донбасі в хронологічному порядку.
Також 6 вересня у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі. 7 вересня один з двох постраждалих під час вибуху українських захисників загинув у лікарні.
Згідно зі звітом ОБСЄ від 7 вересня, після початку перемир’я 27 липня зафіксовано 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.
За добу 8 вересня у зоні бойових дій на Донбасі ще двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні. Стан їхнього здоров’я задовільний.
9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти. В Офісі президента запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.
- Інспектування мало початися о 14 годині, однак було скасоване представниками незаконних збройних формувань.
- О 14:15 10 вересня російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.