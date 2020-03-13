Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» перенесли через коронавірус, – Єрмак

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Єрмак зазначив, що на наступному тижні радники лідерів проведуть телефонну розмову, під час якої обговорять можливу дату нового саміту.

“Зустріч радників повинна була відбутися 12 березня, але у зв’язку з карантином її перенесли. У нас буде телефонна розмова наступного тижня між радниками, на якій ми будемо говорити про дату можливого саміту лідерів, який повинен пройти в Берліні. Я сподіваюся, у квітні”, – сказав він.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 13 марта 2020 г.