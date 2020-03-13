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Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» перенесли через коронавірус, – Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" перенесли через коронавірус.

П’ятниця, 13 березня 2020, 16:29

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Єрмак зазначив, що на наступному тижні радники лідерів проведуть телефонну розмову, під час якої обговорять можливу дату нового саміту.

“Зустріч радників повинна була відбутися 12 березня, але у зв’язку з карантином її перенесли. У нас буде телефонна розмова наступного тижня між радниками, на якій ми будемо говорити про дату можливого саміту лідерів, який повинен пройти в Берліні. Я сподіваюся, у квітні”, – сказав він.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 13 марта 2020 г.

 

  • Раніше Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
Теги: Андрій Єрмак, коронавірус, нормандські переговори, ОПУ

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