Про підсумки зустрічі проінформували в Офісі президента.

До української делегації увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України. Поїхав і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 11 вересня, українська делегація, яку очолив віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, прибула до Берліна задля участі у переговорах радників лідерів країн “нормандської четвірки”.

Повідомляється, що учасники зустрічі детально обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав “нормандської четвірки” за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року.

Також в ОПУ зазначили, що сторони обговорювали подробиці перемовин у мінській Тристоронній контактній групі. Про які саме подробиці йдеться — не повідомляється.

Крім цього було обговорено питання взаємного звільнення утримуваних осіб та забезпечення повного й безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до таких осіб.

“Реалізація наданих українською стороною пропозицій дає підстави очікувати досягнення прогресу в доступі міжнародних правозахисних організацій до утримуваних осіб уже найближчим часом”, — запевнили в ОПУ.

Зазначається також, що під час зустрічі радники досягли домовленостей стосовно наступної зустрічі, і підтримали ініціативу України щодо зусиль задля продовження дії режиму припинення вогню на Донбасі.

Буде ще одна зустріч радників лідерів “нормандської четвірки”

В Офісі Глави держави запевнили, що під час перемовин було досягнуто домовленості провести ще одну зустріч на рівні радників лідерів “четвірки” — України, Німеччини, Франції, Росії — найближчими тижнями.

“Досягнуто домовленості зустрітися у форматі радників лідерів країн – учасниць “нормандської четвірки” впродовж наступних тижнів та продовжити обговорення виконання паризьких домовленостей і підготовки Берлінського саміту в “нормандському форматі”, — йдеться в повідомленні.

Режим припинення вогню може бути продовжений

Під час зустрічі учасники підтримали заклик України щодо необхідності вжиття вичерпних заходів стосовно продовження сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.

Як повідомляє кореспондент державного видання “Укрінформ” з Берліну, саме цю домовленість Єрмак вважає головним досягненням зустрічі.