Про підсумки зустрічі проінформували в Офісі президента.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 11 вересня, українська делегація, яку очолив віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, прибула до Берліна задля участі у переговорах радників лідерів країн “нормандської четвірки”.
До української делегації увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України. Поїхав і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Повідомляється, що учасники зустрічі детально обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав “нормандської четвірки” за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року.
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Також в ОПУ зазначили, що сторони обговорювали подробиці перемовин у мінській Тристоронній контактній групі. Про які саме подробиці йдеться — не повідомляється.
Крім цього було обговорено питання взаємного звільнення утримуваних осіб та забезпечення повного й безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до таких осіб.
“Реалізація наданих українською стороною пропозицій дає підстави очікувати досягнення прогресу в доступі міжнародних правозахисних організацій до утримуваних осіб уже найближчим часом”, — запевнили в ОПУ.
Зазначається також, що під час зустрічі радники досягли домовленостей стосовно наступної зустрічі, і підтримали ініціативу України щодо зусиль задля продовження дії режиму припинення вогню на Донбасі.
Буде ще одна зустріч радників лідерів “нормандської четвірки”
В Офісі Глави держави запевнили, що під час перемовин було досягнуто домовленості провести ще одну зустріч на рівні радників лідерів “четвірки” — України, Німеччини, Франції, Росії — найближчими тижнями.
“Досягнуто домовленості зустрітися у форматі радників лідерів країн – учасниць “нормандської четвірки” впродовж наступних тижнів та продовжити обговорення виконання паризьких домовленостей і підготовки Берлінського саміту в “нормандському форматі”, — йдеться в повідомленні.
Режим припинення вогню може бути продовжений
Під час зустрічі учасники підтримали заклик України щодо необхідності вжиття вичерпних заходів стосовно продовження сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.
Як повідомляє кореспондент державного видання “Укрінформ” з Берліну, саме цю домовленість Єрмак вважає головним досягненням зустрічі.
“Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні сталося. І це дає надію, що режим “тиші”, який був ініційований Президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, щоб це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя і здоров’я наших бійців, наших людей”, — сказав Єрмак під час спілкування з журналістами після перемовин.
Що зараз відбувається на Донбасі?
5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь поблизу цього населеного пункту. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”.
Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
6 вересня Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців — двоє підірвалися підірвались на невідомому вибуховому пристрої, один був поранений під час прицільного обстрілу позиції ЗСУ.
Того дня бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч. ЗСУ вперше за 42 дні перемир’я відкрили вогонь у відповідь від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню. #Букви розповідали про ці події на Донбасі в хронологічному порядку.
Також 6 вересня у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі. 7 вересня один з двох постраждалих під час вибуху українських захисників загинув у лікарні.
Згідно зі звітом ОБСЄ від 7 вересня, після початку перемир’я 27 липня зафіксовано 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.
За добу 8 вересня у зоні бойових дій на Донбасі ще двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні. Стан їхнього здоров’я задовільний.
9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти. В Офісі президента запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.
- Інспектування мало початися о 14 годині, однак було скасоване представниками незаконних збройних формувань.
- О 14:15 10 вересня російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.