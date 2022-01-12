#Букви відвідали захід та зробили світлини.
До дня вшанування українського політв’язня, присвячений до масових затримань інтелігенції у 1972 році у гості та студенти Києво-Могилянської академії поспілкувалися з українським правозахисником, дисидентом та політв’язнем Мирославом Мариновичем.
Ініціювала зустріч громадська організація студентів та випускників НаУКМА “Спудейське братство”.
Мирослав Маринович у 1976 році разом зі своїм другом Миколою Матусевичем заснував Українську Гельсінську групу. У 70-х роках минулого століття постраждав від радянських репресій, а наразі є проректором Українського католицького університету у Львові.
Перший раз Мариновича затримала міліція 22 травня 1973 року в Києві, коли чоловік покладав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку. Пізніше його неодноразово обшукували в столиці та Серпухові, а також у Дрогобичі, після чого постійно погрожували.
У 1977 році його заарештували разом з Матусевичем за проведення “антирадянської агітації і пропаганди”, коли на вечорі пам’яті Тараса Шевченка в київській філармонії чоловіки несподівано вийшли на сцену і закликали проспівати “Заповіт”.
Слідство тривало 11 місяців, після чого Київський обласний суд у Василькові засудив Мариновича до максимального терміну ув’язнення — 7 років таборів суворого режиму та 5 років заслання.
Трансляцію зустрічі можна переглянути на сторінці у Facebook “Спудейського вісника”:
- 9 листопада, правозахисна організація Українська Гельсінська група відсвяткувала 45 років з дня створення. Український інститут національної пам`яті підготував історично-пізнавальне відео до цієї дати.
- Раніше ініціативна група “Першого грудня” вважає, що запроваджуючи санкції, керівництво держави виявляє цілковиту недовіру до національної правоохоронної та судової систем.
- Також в Україні представили документальний проєкт “Обличчя незалежності”, який містить понад 40 відеомонологів українських дисидентів та учасників руху опору СРСР. Вони розповідають про масові репресії й політичні розправи комуністичної влади над українською інтелігенцією у 1960−80-х роках.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко передав 100 тисяч доларів на будівництво нового Колегіуму Українського католицького університету (УКУ).