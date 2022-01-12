11 січня до дня українського політв'язня у культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії відбулася зустріч з дисидентом Мирославом Мариновичем.

#Букви відвідали захід та зробили світлини.

До дня вшанування українського політв’язня, присвячений до масових затримань інтелігенції у 1972 році у гості та студенти Києво-Могилянської академії поспілкувалися з українським правозахисником, дисидентом та політв’язнем Мирославом Мариновичем.

Ініціювала зустріч громадська організація студентів та випускників НаУКМА “Спудейське братство”.

Мирослав Маринович у 1976 році разом зі своїм другом Миколою Матусевичем заснував Українську Гельсінську групу. У 70-х роках минулого століття постраждав від радянських репресій, а наразі є проректором Українського католицького університету у Львові.

Перший раз Мариновича затримала міліція 22 травня 1973 року в Києві, коли чоловік покладав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку. Пізніше його неодноразово обшукували в столиці та Серпухові, а також у Дрогобичі, після чого постійно погрожували.

У 1977 році його заарештували разом з Матусевичем за проведення “антирадянської агітації і пропаганди”, коли на вечорі пам’яті Тараса Шевченка в київській філармонії чоловіки несподівано вийшли на сцену і закликали проспівати “Заповіт”.

Слідство тривало 11 місяців, після чого Київський обласний суд у Василькові засудив Мариновича до максимального терміну ув’язнення — 7 років таборів суворого режиму та 5 років заслання.

Трансляцію зустрічі можна переглянути на сторінці у Facebook “Спудейського вісника”: