Зустріч у форматі «Рамштайн», наша широка оборонна коаліція: понад 50 країн-учасниць. Головний наш наголос – це посилення нашої ППО та найбільш важливих інструментів на фронті: артилерія, далекобійні системи, — Зеленський
Середа, 11 жовтня 2023, 23:22
Теги: Володимир Зеленський
Переговори з Премʼєр-міністром Бельгії – результативна зустріч. Бельгія приєдналася до нашої авіаційної коаліції та надасть Україні F-16. Це потужний крок. Є новий оборонний пакет від Бельгії. У ньому кілька важливих компонентів. Відзначу особливо ракети для ППО.