Переговори з Премʼєр-міністром Бельгії – результативна зустріч. Бельгія приєдналася до нашої авіаційної коаліції та надасть Україні F-16. Це потужний крок. Є новий оборонний пакет від Бельгії. У ньому кілька важливих компонентів. Відзначу особливо ракети для ППО.