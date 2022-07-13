Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини.

Так, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що на зустрічі зроблено важливий крок у вирішенні продовольчої кризи. Всі деталі щодо безпечного переміщення вантажних суден морем були вивчені.

У міністерстві зауважили, що побачили бажання сторін розв’язувати проблему. Сторони спробують дійти висновку, здійснивши це в координації з ООН.

У цьому сенсі досягнуто домовленості про повторну зустріч української та російської делегацій у Туреччині наступного тижня. На цій зустрічі всі деталі будуть ще раз розглянуті, і підписано відповідну угоду.

Заявивши, що Туреччина продовжить робити свій внесок у вирішення продовольчої кризи, яка є гуманітарною проблемою, а також її внесок у регіональний і світовий мир, Акар також подякував делегаціям України, ООН та РФ за їхній внесок на евакуацію зерна та продовольства.

 