Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини.
Так, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що на зустрічі зроблено важливий крок у вирішенні продовольчої кризи. Всі деталі щодо безпечного переміщення вантажних суден морем були вивчені.
У міністерстві зауважили, що побачили бажання сторін розв’язувати проблему. Сторони спробують дійти висновку, здійснивши це в координації з ООН.
У цьому сенсі досягнуто домовленості про повторну зустріч української та російської делегацій у Туреччині наступного тижня. На цій зустрічі всі деталі будуть ще раз розглянуті, і підписано відповідну угоду.
Заявивши, що Туреччина продовжить робити свій внесок у вирішення продовольчої кризи, яка є гуманітарною проблемою, а також її внесок у регіональний і світовий мир, Акар також подякував делегаціям України, ООН та РФ за їхній внесок на евакуацію зерна та продовольства.
- Нагадаємо, росіяни продовжують викрадати українське зерно на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, та використовувати цивільних, як “живий щит” для його перевезення.
- Раніше у Туреччині вирішили відпустити раніше затримане російське судно, яке перевозить викрадене українське зерно з тимчасово окупованих територій.
- Попри запевнення турецької влади у тому, що вони не закуповують у РФ зерно, викрадене в Україні, журналісти проєкту “Схеми” знайшли докази зворотнього завдяки знімкам з супутників та відповідним документам.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що до осені в Україні можуть “застрягнути” до 60 млн тонн зерна, якщо український експорт блокуватимуть і далі.