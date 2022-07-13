За результатами зустрічі між представниками України, Туреччини, РФ та делегацією ООН, яка пройшла в "позитивній та конструктивній атмосфері", досягнуто згоди щодо базових технічних питань відносно експорту українського зерна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини.

Так, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що на зустрічі зроблено важливий крок у вирішенні продовольчої кризи. Всі деталі щодо безпечного переміщення вантажних суден морем були вивчені.

У міністерстві зауважили, що побачили бажання сторін розв’язувати проблему. Сторони спробують дійти висновку, здійснивши це в координації з ООН.

У цьому сенсі досягнуто домовленості про повторну зустріч української та російської делегацій у Туреччині наступного тижня. На цій зустрічі всі деталі будуть ще раз розглянуті, і підписано відповідну угоду.

Заявивши, що Туреччина продовжить робити свій внесок у вирішення продовольчої кризи, яка є гуманітарною проблемою, а також її внесок у регіональний і світовий мир, Акар також подякував делегаціям України, ООН та РФ за їхній внесок на евакуацію зерна та продовольства.