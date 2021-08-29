Зустріч Зеленського та Байдена знову перенесли, – ЗМІ

Про це українській службі “Голосу Америки” підтвердили у Білому домі.

Подробиць про причини перенесення зустрічі немає.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге. 19 серпня стало відомо, що першу зустріч президентів США та України – Джо Байдена та Володимира Зеленського – перенесли на один день: з 30 на 31 серпня цього року.