У Кремлі вважають, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна можлива. Проте за певних умов.

Про це сповістив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та Путіна “концептуально можлива” за умови, якщо спочатку країни дійдуть до компромісу силами перемовників.

“І делегації, і міністри повинні виконати свою частину роботи з тим, щоб президенти не зустрічалися заради процесу та заради розмови, а задля результату”, – зазначив Пєсков.

Варто зауважити, що глава МЗС РФ Лавров під час перемовин з очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою зауважив, що розв’язання деяких питань, зокрема тимчасового припинення вогню можливе лише за умови, якщо Україна прийме “вимоги Москви”. Формально це означає капітуляцію.

Зеленський, своєю чергою, також постійно закликає Путіна до особистих перемовин, проте поки що безрезультатно.