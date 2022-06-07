Про це повідомляє пресслужба Meest.
Meest поетапно налагоджує свою роботу з доставки посилок Україною через власні та спільні партнерські поштові відділення, а також присутність у кошиках інтернет-магазинів. А цього тижня має нові досягнення – відкрито 55 спільних поштових відділень Rozetka+Meest на базі магазинів Rozetka у Києві, і на цьому не зупиняємось.
Спільні відділення Meest та Rоzetka – це можливість насолоджуватися двома якісними сервісами одночасно.
Відтепер у магазинах Rozetka у Києві ви можете не лише отримувати свої замовлення з найбільшого українського інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka, але й відправляти та отримувати власні посилки вагою до 30 кг.