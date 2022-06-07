Міжнародний поштово-логістичний оператор Meest відкрив 55 спільних з Rozetka поштових відділень у Києві – і це ще не все.

Про це повідомляє пресслужба Meest.

Meest поетапно налагоджує свою роботу з доставки посилок Україною через власні та спільні партнерські поштові відділення, а також присутність у кошиках інтернет-магазинів. А цього тижня має нові досягнення – відкрито 55 спільних поштових відділень Rozetka+Meest на базі магазинів Rozetka у Києві, і на цьому не зупиняємось.

Спільні відділення Meest та Rоzetka – це можливість насолоджуватися двома якісними сервісами одночасно.